Mobilrepair rykker tættere på Apple

Apple kvalitetsstempler Mobilrepair-kæden i Stengade som byens første uafhængige reparationsudbyder med adgang til både Apple-uddannelse og originale Apple-reservedele.

Mobilrepair, som reparerer mobiler, tablets og computere til både private og erhvervskunder i hele Danmark, er af it-giganten Apple blevet autoriseret som IRP (Independent Repair Provider) eller på godt dansk Uafhængig Reparationsudbyder. Dermed får Mobilrepair adgang til Apples ægte reservedele, uddannelse, værktøjer m.m.

- Vi er enormt glade og stolte over at blive en del af Apple-familien som Uafhængig Reparationsudbyder. Det er en kvalitetsstempling af virksomheden, for Apple kræver, at man er topprofessionel, siger grundlægger og ejer af Mobilrepair, Mamet Strunch Naghdiani, i en pressemeddelelse.

Mamet Strunch Naghdiani åbnede den første Mobilrepair-butik i Helsingør i 2012. Siden har han udvidet med forretninger i henholdsvis København og Odense. Han tilbyder desuden erhvervsforsikringer til mobiltelefoner, når uheldet er ude.

Det er ingen overdrivelse, at Apple stiller store krav til deres IRP-samarbejdspartnere. Virksomheder, der ansøger om IRP-autorisation, skal være veletablerede og gøre alle oplysninger tilgængelige til gennemsyn hos it-giganten for at komme i betragtning. Det er desuden et krav, at alle teknikere, der udfører reparationer på Apple-produkter, er certificerede af Apple, og kun bruger ægte Apple-reservedele.

For at blive certificeret skal en tekniker bestå eksaminer på et online autoriseret testcenter. Certificeringer opdateres årligt for de enkelte produkter.

- Vi er nørder, når det kommer til at reparere mobiltelefoner og tablets. Derfor er det så vigtigt for os, at vi kan levere reparationer med Apples egne reservedele. Teknologien er i dag så følsom, at det ikke mindst ved de dyre modeller kan være fatalt at reparere med uoriginale dele, siger Mamet Strunch Naghdiani, som tilføjer at man som IRP også kan servicere forsikringskunde