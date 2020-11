To unge blev taget med en sæk brænde.

Mistænkelige mænd ville lave bål

En beboer på Mariehøj i Helsingør ringede klokken 04.36 tirsdag morgen til politiet, fordi hun havde opdaget to personer, som luskede rundt ved baghaven til hendes bolig.

En patrulje blev sendt til stedet og traf to unge mænd med en sæk brænde. De to forklarede, at de var på vej til en bålplads i skoven.