Mistænkelig mand med lommelygte

To minutter i midnat natten til tirsdag fik Nordsjællands Politi anmeldelse om, at der rendte en mand rundt med en lommelygte på Ledgårdsvej i Hornbæk, og at der muligvis kunne være tale om en indbrudstyv. En patrulje blev sendt til området, men det lykkedes ikke at finde nogen mand med lommelygte.