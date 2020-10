Mistænkelig mand fulgte efter unge piger

Klokken 20.11 torsdag anmeldte en far på vegne af sin 12-årige datter, at hun klokken 15.00 havde været ude og gå en tur nær Espergærde Strand med en veninde, da de havde passeret en mand, der havde piftet af pigerne. Efterfølgende havde manden fulgt efter de to i ti minutters tid, inden han vendte om og forlod stedet.