Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har forståelse for handelslivets frustrationer og opfordrer til, at man støtter lokalt, men samtidig husker på retningslinjerne og bestiller sine pakker hjem i stedet for til pakkeshops. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Minister udtrykker forståelse for handelsbyer i opråb

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) medgiver, at det er vigtigt at støtte lokalt, efter brev fra handelsbyer.

Helsingør - 12. december 2020

Det er en hårfin grænse mellem hensynet til folkesundheden og hensynet til erhvervslivet, som politikere og myndigheder balancerer på, når de sætter retningslinjerne for, hvordan danskerne skal forholde sig i en verden fyldt coronavirus.

Læs også: Handelsliv i protest over råd om danske juleindkøb

Ikke desto mindre trådte de ved siden af, da Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm tidligere på ugen opfordrede danskerne til at købe deres julegaver på nettet. Det mener 29 handelsbyer - herunder Hillerød og Helsingør - der torsdag gik sammen om et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Et brev som Frederiksborg Amts Avis bragte i sin fulde længde i fredagens avis. Nu svarer erhvervsminister Simon Kollerup på kritikken, der blandt andet går på, at retorikken fra øverste instans nu vil hæmme julehandlen, som ellers skulle rette op på et historisk dårligt år for de lokale forretningsdrivende. - Jeg er smerteligt bevidst om, at rigtig mange erhvervsdrivende herunder lokale butikker er hårdt pressede. Derfor har det også været vigtigt for regeringen at holde størstedelen af dansk erhvervsliv åbent så længe som muligt og at have hjælpen klar til dem, der er ramt af corona på omsætningen. Derfor har vi sammen med erhvervsorganisationerne opfordret til en række ting såsom at handle i ydertimerne, udnytte butikkernes fulde åbningstider og at overveje at bruge online salgskanaler, skriver han i en mail til avisen og tilføjer, at han er enig med handelsbyerne i, at det er vigtigt at støtte lokalt.

- Jeg fuldstændig enig med de danske handelsbyer i, at det er vigtigt, vi støtter de lokale butikker, så vi også i fremtiden kan have levende bymidter og et bredt vareudvalg i hele landet. Det er både regeringens holdning før, under og efter corona-krisen. Men jeg vil jeg opfordre til, at man overvejer at få pakken leveret hjem til sig selv, når man handler online. Så undgår vi trængsel ved pakkeudleveringsstederne.

Gode råd Opfordringen til at handle på nettet står også som det øverste punkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kommer sikkert igennem juleindkøbene. I en mail til avisen skriver styrelsen, at punkterne skal anses som gode råd, der har til formål at undgå trængsel i detailhandlen.

- Vi har beskrevet nogle eksempler på, hvordan man kan ordne sine indkøb, uden for mange mennesker samles på en gang. Eksemplerne kan være, at man bruger hele åbningstiden og ikke kun handler i myldretiden, at man handler målrettet med klar tanke om, hvad man vil købe, og at man eksempelvis kan fortage indkøb online. Det er generelt vigtigt at undgå trængsel, og det gælder også, når man skal hente pakker, lyder det i mailen.

Både Sundhedsstyrelsen og erhvervsminister Simon Kollerup minder om, at Danmark befinder sig midt i en pandemi med flere og flere smittede hver dag. Det er derfor vigtigt, at alle tager situationen meget alvorligt.

- Vi står midt i en global pandemi og har i disse dage de højeste smittetal på noget tidspunkt i Danmark. Det går alt for stærkt nu, og derfor er det vigtigt, at vi alle hanker op i os selv og husker afstand, mundbind og de andre anbefalinger. Det handler både om at beskytte de mest udsatte borgere her i landet, men jo også om at undgå en endnu mere omfattende nedlukning med udgangsforbud og så videre, som vi har set i mange andre lande omkring os, skriver ministeren.

