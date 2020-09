Folketingsmedlem Mette Thiesen(NB) er en af de mange politikere, der er gået ind i sagen om Plejehjemme Grønnehaven. Foto: Allan Nørregaard

Minister kaldt i samråd efter Grønnehave-sag

Helsingør - 14. september 2020 kl. 18:11 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingsmedlem Mette Thiesen(NB) har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i samråd i sagen om den ydmygende video fra plejehjemmet Grønnehaven. Folketingsmedlem Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, der er valgt i Nordsjællands Storkreds, oplyser mandag til Frederiksborg Amts Avis, at hun har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i samråd i forbindelse med sagen om den i dag forlængst fyrede social- og sundhedshjælper, der - som afsløret i Frederiksborg Amts Avis onsdag - filmende og videresendte en ydmygende video med en 83-årog dement kvinde.

Søndag aften viste TV2 Nyhederne filmen, som skulle være optaget i juni måned, og det har fået politikere fra mere eller mindre alle partier på banen.

- Jeg vil kræve et svar af ministeren på, hvordan han kan garantere, at den pågældende medarbejder aldrig igen får lov til at arbejde med ældre, siger Mette Thiesen.

Derved bakker hun 100 procent op om borgmester Benedikte Kiærs(K) udmelding om, at der mangler et system og nogle værktøjer, som sikrer, at den pågældende medarbejder ikke bare kan gå ud og få et job i et vikarfirma eller i en anden kommunens hjemmepleje eller plejehjem.

- Der er jo ikke nogen steder, hvor vi kan gå ind og sige: ham her, han skal bare ikke have med ældre mennesker at gøre, siger Kiær til TV2.dk

Men der er vel også et hensyn til ansattes retssikkerhed. Sagen bliver efterforsket af politiet, og medarbejderen er ikke dømt for noget?

- Her er jeg udelukkende på de ældres og de pårørendes side. Han skal bare ikke have lov til at arbejde med ældre, når han har lavet så grov en video. Samtidig må vi selvfølgelige arbejde på at løfte helt ældreområdet, siger Mette Thiesen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke var også ude og kommentere sagen på det sociale medie Twitter efter udsendelsen søndag.

- Det gør ondt at se de her billeder, at høre de ord blive sagt til en kvinde, der står fuldkommen hjælpeløs og prøver at forstå. Det er ubærligt. Mange gør et flot og fagligt stykke arbejde, men eksemplerne på uværdig og forrået kultur er alt for mange, skrev han.

