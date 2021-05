Mini-gadeteaterfestival på slot

Paolo Nani, forklædt som indadvendt is-sælger, kommer tilbage til Helsingør med den roste gadeteater-forestilling »Jekyll on Ice«. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

"PASSAGE MINI" løber af stablen for første gang 29. og 30. maj på Marienlyst Slot med internationale forestillinger

09. maj 2021

Nu kan Helsingørs PASSAGE Festival endelig afsløre et nyt format, der har været længe undervejs. Holdet bag er klar med en mini-teaterfestival for hele familien på og omkring en af Helsingørs perler - Marienlyst Slot.

PASSAGE Festival tager slottets historie som lystslot alvorligt og inviterer til en hel weekend med både teaterforestillinger, gratis kreative værksteder og legeområder, picnicområde og mulighed for at tanke op med både pandekage- og kaffebod.

Der er fuldt program spredt ud over begge dage fra klokken 11.00-17.00 om lørdagen og 11.00-16.00 om søndagen. Langt de fleste aktiviteter og forestillinger vil foregå i slottets store have, mens enkelte forestillinger kan opleves inde på selve slottet.

Fra hele verden Alle forestillinger på programmet kan med fordel opleves af hele familien, og mini-festivalen præsenterer kunstnere fra Canada, Belgien, Italien, Schweiz, Catalonien og Danmark.

Du kan blandt andet møde catalanske giraffer, issælgeren der kommer på glatis i den efterhånden legendariske klovneforestilling Jekyll on Ice!, og en canadisk flybastion, der har mistet deres flyvemaskiner, men stædigt fortsætter træningen i A Flock of Flyers.

Man kan rejse ind i dukketeaterforestillingernes små universer og også komme på en ægte verdensrejse i mikroformat med Trip tout Petit.

Hold vejret til Slabam's højenergiske akrobatik, lad jer charme af den livagtige marionetdukke Alex Barti, og overgiv jer til de fire energiske dansere, der i Game Theory med humor tager os med igennem legens byggesten - og de giver den hele armen!

Der er nok at vælge imellem, og hvis man køber et festivalarmbånd til 150 kr., giver det gratis adgang til alle forestillingerne i hele weekenden for en voksen og to børn under 14 år. Med et festivalarmbånd kan man hente gratis festival-billetter til alle forestillingerne via www.helsingor-teater.dk. Man skal nemlig stadig have en billet til de enkelte forestillinger for at se dem.

Salget af festivalarmbånd såvel som løssalgsbilletter til forestillingerne begynder onsdag 12. maj.

Som vi efterhånden bliver mere vant til, skal alle over 15 år medbringe et gyldigt coronapas samt legitimation for at få adgang til forestillinger og aktiviteter, mens PASSAGE Festival selvfølgelig sørger for, at alle oplevelser foregår med god afstand og rigeligt håndsprit.

Hygge og gratis aktiviteter Udover de i alt 11 skønne forestillinger har PASSAGE-mini inviteret blandt andet Gerlev Legepark til at komme forbi med en masse forskellige spil fra hele Europa, som alle er minimum 100 år gamle. Der er både hyggelige kaste- og keglespil - velkendte og ukendte - og de mere intense spil, hvor det gælder om at være hurtig og præcis på aftrækkeren, så der er noget for legelystne i alle aldre.

Tekstilkunstneren Katja Bie er klar med et kreativt trykværksted, hvor man kan kreere sin egen mulepose med forskellige tryk. Og tager man et tæppe under armen, kan man slå sig ned i picnicområdet og nyde sin medbragte frokost - eller måske en friskbagt pandekage og en kop kaffe fra én af boderne?

Meget mere info og billetsalg findes på www.passagefestival.nu.