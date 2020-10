Peter Birch afløser Lise-Lotte Rebel, som har siddet på posten som biskop i Helsingør Stift siden 1995. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Mindst muligt flertal for støtte til reception for den nye biskop

13 ud af 25 byrådmedlemmer stemte for, at kommunen kunne støtte indsættelsesreceptionen for stiftets nye biskop Peter Birch.

Helsingør - 27. oktober 2020 kl. 09:50 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Efter en timelang debat på byrådsmødet mandag aften om blandt andet forholdet mellem kirke, stat kommune og rammerne for kommunens eventpulje, så endte det med, at et flertal bestående af i alt 13 medlemmer for kunne støtte et forslag om, at kommunen kunne give en økonomisk støtte til indsættelsesreceptionen for Helsingør Stifts nye biskop Peter Birch i januar. Midlerne bliver taget fra »Puljen til større events«, som har haft et mindreforbrug på grund af corona-aflysninger.

Ansøgningen om støtten til den sjældne begivenhed i landets folkerigeste stift lød oprindelig på et beløb op til 100.000 kroner svarende til 150 kroner pr. kuvert.

Borgmester Benedikte Kiær(K) understregede dog, at dette beløb ikke længere var aktuelt i lyset af Covid-19-situationen, og man skulle se som et tilskud på 150 kroner pr. deltager, hvoraf noget af støtten kunne bestå af at stille lokaler til rådighed. En mere sandsynligt beløb ville være på omkring 30.000 til 40.000 kroner. En lignende beløb kommunen ifølge Kiær eksempelvis brugte på Henrik Møller(S) afskedsreception fra Byrådet, da han blev valgt til folketinget og forlod byrådet efter en lang årrække.

Omvendt mente et meget stort mindretal bestående af eksempelvis Mette Lene Jensen(V), at det måtte være kirkens og stiftet, som betalte for begivenheden.

- Jeg er medlem af Folkekirken, og er kristen. Men det her må være noget, som vi betaler over kirkeskatten, sagde hun blandt andet.

Forslaget om støtten endte med at blive vedtaget af en flertal bestående af K, DF og to medlemmer af S. Resten af byrådet stemte imod.

Helsingør Stift består af 13 provstier, der dækker 147 sogne og 165 kirker. Der er omkring 300 præster ansat i stiftet-

