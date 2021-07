Se billedserie Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K) afslører sammen med tidligere statsminister og Lone Dybkjærs ægtefælle, Poul Nyrup Rasmussen, mindepladen for Lone Dybkjær. Pladen fortæller detaljeret om perioden, hvor boliger og Bilka blev fravalgt til fordel for kulturen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Mindeplade for Lone Dybkjær blev vist frem efter flotte taler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeplade for Lone Dybkjær blev vist frem efter flotte taler

Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K) og tidligere statsminister og Lone Dybkjærs ægtefælle, Poul Nyrup Rasmussen, afslørede fredag eftermiddag mindepladen foran hundredvis af fremmødte.

Helsingør - 02. juli 2021 kl. 18:00 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Der var mødt en række prominente navne op foran Kulturværftet fredag eftermiddag, men det var ikke dem, som det handlede det. Det var derimod den afdøde forhenværende miljøminister, Lone Dybkjær, der skulle mindes, og ikke mindst hyldest for sit engagement og vilje, der er årsagen til, at Kulturhavnen ser ud, som vi kender den i dag. Egentlig var det meningen, at Lone Dybkjær skulle have været hyldet tidligere på året, men på grund af coronarestriktioner har man haft arrangementet udskudt på ubestemt tid, men fredag eftermiddag kunne mindepladen for Lone Dybkjær endelig blive afsløret.

Kultur fremfor boliger Højtideligheden startede klokken 13.00, hvor Helsingør Pigegarde spillede klassikere som »Heal The World«, »Dancing Queen« og »Can't Take My Eyes Off You« foran de mere end 100 fremmødte, der alle flittigt tog billeder af seancen. Efterfølgende fik borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), mulighed for at ytre et par ord om den tidligere miljøminister. Her takkede hun for, at Lone Dybkjær havde sørget for, at området ser ud, som det gør den dag i dag. For planen var egentlig, at området skulle gøres til et boligområde efter at Helsingør Skibsværft lukkede i 1983, men med fast hånd sørgede Lone Dybkjær i sin tid som miljøminister i 1990, at området i stedet skulle handle om kulturen, som vi kender det i dag med Kulturværftet, Kulturhavnen og M/S Museet for Søfart.

Bilka og Kronborg Et af arrangementets største grin kom da også, da Benedikte Kiær nævnte, at der meget vel kunne have været boliger og en Bilka, hvor Kulturværftet og værftshallerne nu ligger. Grinene afslørede i høj grad, hvor svært det er at forestille sig, at der skulle ligge en Bilka på den smukke kulturhavn.

Lone Dybkjærs valg af retning for området førte også til, at Kronborg Slot i 2000 blev en del af UNESCO's verdensarv. I alt har der været brugt 1,3 milliarder kroner på Kulturhavnen, og som Benedikte Kiær sagde i sin tale, er Helsingør gået fra at være en værftsby til at være en kulturværtsby. Noget der har lokket utallige mennesker til byen, ligesom det har skabt vækst og sammenhold i byen.

Stædig kvinde Efterfølgende overtog tidligere statsminister og Lone Dybkjærs ægtefælle, Poul Nyrup Rasmussen talerstolen. Han fortalte, at han havde svært ved at tro andet end, at hun ikke ville kunne have holdt tårerne tilbage, hvis hun havde set den flotte plade og de mange fremmødte. Han fortalte endvidere, at Lone Dybkjær aldrig kunne lide at trække en streg i sandet, for så ville den blive skyllet eller blæst væk. Nej, beslutningerne skulle kunne ses, og havde hun taget en beslutning, holdt hun stædigt fast. Eksempelvis da hun havde fortalt ham, at hun lige tog en tur til Bangladesh. Han vidste ikke selv, hvad hun skulle, men den dag i dag kan man se kulminationen på hendes rejse. Et kvindeuniversitet, som hun var med til at stifte.

Gik imod embedsfolk Han fortalte ligeledes om dengang, hvor Lone Dybkjær var mødt op til det afsluttende møde om, hvad der skulle ske med værftsområdet. Her fik hun at vide, at der skulle laves boliger og erhverv, hvorefter der var blevet helt stille i lokalet. Hun smilede til embedsfolkene og sagde derefter »Jo, men man kan også lade være.« Lone Dybkjær havde sat sig for at fritlægge Kronborg og reservere værftsområdet til kulturelle formål, og det fik hun gjort.

Flotte taler Afslutningsvis var der taler fra næstformand hos De Radikale, Clara Halvorsen, tidligere ledende embedsmand for Lone Dybkjær i Miljøministeriet, Søren Thorup og den tidligere kommunaldirektør i Helsingør Kommune, Flemming Jensen. Alle tre havde ros og anekdoter klar til anledningen.

Afsløring af mindeplade Da de flotte taler var ovre, var det tid til at afsløre mindepladen for Lone Dybkjær, der har kostet 25.000 kroner i grafisk udarbejdelse, produktion og opsætning. Da tæppet var revet væk og mindepladen kunne opleves, var der kamp om de forreste pladser, for alle ville have et billede af den flotte mindeplade, der fremover skal pryde den nordlige facade af Kulturværftet, hvor alle har mulighed for at se den og tænke en positiv tanke om, hvordan Lone Dybkjærs indsats kimede vejen til området, som vi kender det i dag.