Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Vi ses, når solen skinner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Vi ses, når solen skinner

Helsingør - 07. marts 2021 kl. 09:35 Kontakt redaktionen

Musikeren Carsten Bo Jensen skriver på vegne af bror Bjarne og hele den øvrige familien Jensen mindeord om sin mor, Ria Jensen.

Midt under 2. verdenskrig - i vinteren 1943 - blev min og Bjarnes mor, Ria, som blot 16-årig, ansat som sekretær for Politikens legendariske chefredaktør, Niels Hasager.

Ifølge hende selv, ikke kun pga. af sine kontormæssige færdigheder, men lige så meget fordi, at hun fik beboeren af det berømte hjørnekontor på Rådhuspladsen til at bryde sammen i krampelatter da hun - for at gøre sit CV så indbydende som muligt - afsluttede sin ansættelsessamtale med ordene:

»Og så er jeg frisvømmer..!«

Halvt opløst af grin, ansatte Hasager 'frisvømmeren' på stedet.

Mor var på Politiken i 11 år.

I det selvsamme besatte forår '43 mødte hun vores far, Erling, som var 7 år ældre end hende, og som derfor reddede sig øgenavnet 'børnelokkeren' blandt kammeraterne på AB's fodboldhold.

De blev kærester. Det var de længe. Så længe, faktisk, at de først blev gift i '53 - fik Bjarne i '55 og mig i '58.

Alle, der har haft noget så sjældent som en lykkelig barndom, synes, at netop deres forældre er fantastiske.

Det synes vi også at vores forældre var.

Mor og far var et formidabelt par.

De prøvede alt, vovede alt - opnåede og oplevede alt.

Og de gjorde det sammen.

Esbjerg Højskole, LO-skolen i Helsingør, ministerierne, folketinget...

Først og sidst gav de sig selv og omgivelserne lov til at være ægte mennesker.

De elskede livet, elskede hinanden - holdt af og hængte i.

De troede på noget.

Det er vigtigt.

Var der en ledig solstråle, kunne man være sikker på at finde mor og far, dansende i perfekt balance under zenit.

De dansede sammen i 57 år.

Da far døde som en gammel mand - nogenlunde så parat til at dø, som man vel kan forberede sig på - forsvandt halvdelen af mors lys.

Det fadede næsten synligt ud, mistede styrke og fokus.

Ikke fra den ene dag til den anden, men som et stort bål der langsomt brænder ned.

Og vi vidste godt - alle familiens overlevende - at det ikke i længden ville være nok at mor, oveni alt det andet fantastiske hun kunne - var den ukuelige frisvømmer fra Hasagers hjørnekontor på Rådhuspladsen.

Mor, med den enorme kærlighed, det lyse sind, den lattermilde livsglæde og sin blide power.

For man har kun gavn af sine færdigheder, hvis man bruger dem - og mor orkede ikke mere for alvor at trække igennem, efter tabet af sin ene halvdel og andel af lyset.

Far.

Tirsdag lukkede hun sine øjne for sidste gang. 94 år gammel, træt, men smuk endnu.

Hils ham. Vi ses når solen skinner.