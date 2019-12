Helsingør Kommunes Ungeenhed flytter til den tidligere Skolen ved Kongevejen.

Millliontilskud til psykisk sårbare unge

Helsingør - 29. december 2019

Socialstyrelsen har bevilget Helsingør Kommune 5,64 mio. kr. til forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge. De kommende år bliver det lettere og hurtigere for unge med psykiske vanskeligheder at få støtte til at komme videre med deres liv. Socialstyrelsen har nemlig bevilget 5,64 millioner kroner til Helsingør Kommune til et projekt, der skal udvide tilbuddene til unge i alderen 13-25 år gennem forebyggende tiltag som rådgivning og behandlings- og samtaleforløb.

Forældre rådgives I projektet indgår tillige rådgivning af forældre til psykisk sårbare unge, der også kan have gavn af hjælp til at håndtere den situation, deres barn står i. Målet med indsatsen er, at de unge og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Marlene Harpsøe er glad for, at Helsingør Kommune kan styrke den forebyggende indsats for de unge.

- Vi ser desværre flere unge, der er udvikler forskellige grader af psykisk sårbarhed. Og jo hurtigere vi kan støtte dem i at tackle de udfordringer de har, jo større er mulighederne for, at konsekvenserne i forhold til skole, fritid, familie og uddannelse bliver mindsket.

Også formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup er glad for, at der kommer flere midler til at hjælpe de unge og deres forældre:

- Når unge kæmper med psykisk sårbarhed påvirker det hele familien. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i vores kommende indsats også har fokus på forældrene, så de kan støtte de unge i deres videre vej i livet.

Tæt samarbejde Socialstyrelsen har bevilliget i alt 5,64 millioner kroner. Projektet forankres i Helsingør Kommunes Ungeenhed, som i 2020 flytter til den tidligere Skole ved Kongevejen.

Der vil være et meget tæt samarbejde med Headspace, som er et anonymt rådgivningstilbud for unge, der drives med kommunalt tilskud.

Projektet løber frem til 2022 og de opnåede erfaringer i projektperioden skal danne baggrund for, hvordan Helsingør Kommune efterfølgende tilrettelægger den forebyggende ungeindsats.