M/S Museet for Søfart fylder 10 år i 2023, og vil til den tid få en helt ny kronologisk udstillingsform. Foto: Presse

Millionstøtte til M/S Museet for Søfart

Helsingør - 25. januar 2021 kl. 12:30

Midt i en svær tid har M/S Museet for Søfart modtaget 21 millioner i støtte fra forskellige maritime fonde. Efter et år med nedlukninger, stort set ingen udenlandske turister og faldende publikumstal er fondsmidlerne en stærkt opmuntrende håndsrækning.

- Det betyder, at vi kan se fremad, og det er vi meget glade for. I 2023 fylder M/S Museet for Søfart 10 år, og det kan vi nu fejre med åbningen af helt nye faste udstillinger. Det bliver også et comeback til tidligere tiders kronologiske formidling, siger direktør Ulla Tofte, M/S Museet for Søfart i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne give vores publikum et mere kronologisk historisk overblik, og samtidig inddrage flere nye og forskellige stemmer i fortællingerne. Vi tror på, at vores fælles historie vokser og bliver mere interessant, hvis vi er flere om at fortælle den og ikke kun os historikere. Derfor vil både den menige sømand, den kinesiske købmand og kvinderne i land, få en stemme i de nye udstillinger.

Museet bevarer det bedste fra de nuværende udstillinger. Den populære tatovørsalon og de mange skibsmodeller får eksempelvis nyt liv i en stor installation. Museets nye faste udstillinger kommer til at sætte mennesket og dets evne til at omstille sig til ny teknologi i centrum. De mennesker der har arbejdet indenfor dansk søfart, har nemlig udvist en imponerende evne til at omstille sig til ny teknologi og en forandret verden, fortæller Ulla Tofte.