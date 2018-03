Allerede i 2013 var hjemløse et politisk tema. Her ses daværende byrådskandidater til vælgermøde på herberget Stubben. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Millioner mod hjemløshed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner mod hjemløshed

Helsingør - 11. marts 2018 kl. 07:58 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af hjemløse i kommunen stiger år for år. Nu har kommunen afsat over syv millioner kroner til at hjælpe dem, skriver Frederiksborg Amts Avis. I de seneste år er antallet af hjemløse i Helsingør Kommune steget markant. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Læs også: 150 procent flere unge hjemløse på bare to år

I 2017 levede 29 procent flere helsingoranere en tilværelse uden tag over hovedet end to år forinden, og kigger man på udviklingen siden 2013 er antallet af hjemløse i kommunen steget med over 80 procent.

Derfor har Helsingør Kommune nu afsat over syv millioner kroner på dette års budget, der skal gå til at hjælpe de mange hjemløse. Udover den årlige støtte til byens herberger, er nogle af midlerne afsat til at ansætte en ekstra medarbejder på hjemløsetilbuddet Pensionatet i Hornbæk samt til »skæve boliger«, der skal huse hjemløse borgere, som ellers har svært ved at bo i en almindelig boligforening.

Mangel på billige boliger

Ifølge VIVE's undersøgelse kan det stigende antal hjemløse kædes sammen med manglen på boliger, som kan betales af personer på kontanthjælp samt mangel på boliger, der egner sig til borgere som kan have svært ved at få en bolig i en alminde boligforening.

I Helsingør Kommune er de hjemløse primært mænd over 40 år. Mange lider af en psykisk sygom, mens 55 procent har et misbrug af rusmidler.

VIVE's undersøgelse bygger på en hjemløsetælling, som centeret hvert andet år gennemfører. Her indrapporterer alle landets kommuner og sociale organisationer, hvor mange hjemløse borgere, de er i kontakt med i uge seks.