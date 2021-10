I begyndelsen af oktober stimlede foreningerne sammen foran rådhuset i Stengade. Her demonstrerede de mod besparelserne på området. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Millionbesparelser rammer kommunens udsatte: Dét frygter foreninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionbesparelser rammer kommunens udsatte: Dét frygter foreninger

De svære beslutninger om, hvor der konkret skal spares på det specialiserede socialområde, er udskudt til efter valget. Det efterlader foreninger, udsatte borgere, deres familier og alle vælgerne i stor uvished.

Helsingør - 22. oktober 2021 kl. 04:12 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

44 millioner. Så mange penge skal der spares på det specialiserede socialområde over de næste fire år. Et område, der dækker en bred vifte af befolkningsgrupper med enten fysiske eller psykiske udfordringer. Det er blandt andre kommunens borgere – unge som ældre – med forskellige fysiske handicaps, men området dækker også borgere med autisme, depressioner eller de, der lider af en spiseforstyrrelse.

Det specialiserede socialområde spænder bredt, og er det hjørne af kommunen, der hjælper, støtter og sikrer livskvaliteten for nogle af de mest udsatte borgere og deres familier. For dem er det derfor ikke uden bekymring, at det nye budget, vedtaget af et bredt flertal i byrådet – der tæller alle partier på nær Enhedslisten – indeholder en så stor millionbesparelse. - Det risikerer at ende i en kamp – de forskellige grupper imellem – og det er forfærdeligt i en tid, hvor vi bør stå sammen, lød det fra en bekymret Søren Rasmussen fra #Enmillionstemmer i Helsingør, da jeg for nogle uger siden mødte ham til en demonstration imod besparelserne – de lokale såvel som de nationale.

I hans øjne er det uvisheden, der kan foranledige kampen. For hvem bliver ramt? Hvor skal der spares? Det er de helt store spørgsmål. Selvom det er besluttet, at besparelserne kommer, så er det endnu ikke vedtaget, hvor sparekniven konkret skal svinges. Den del af beslutningen har aftalepartierne valgt at gemme til efter kommunalvalget med argumentet, at de har brug for at få udarbejdet et katalog over alle de opgaver, som kommunen varetager, der ikke er bundet op på lovgivningen. Dem de kalder ’kan-opgaverne’. Kataloget skal sikre, at besparelserne findes, hvor det gør mindst ondt, lød det fra blandt andre borgmester Benedikte Kiær (K) på et pressemøde i sensommeren.

Og umiddelbart kan det jo lyde vældig fornuftigt. At de træffer beslutningen på et udtømt grundlag. Alligevel er beslutningen hyppigt diskuteret i avisen og på sociale medier – for med en udskydelse af de svære beslutninger til efter valget, hvad er det så lige, man skal placere sin stemme ud fra? Selvom det på overfladen kan se ud som om, at lokalpolitikerne – dem i byrådet – står med ansvaret, så bærer de det ikke alene.

Kommunerne kan jo kun agere inden for de rammer, som landspolitikerne sætter. Hvor mange penge, kommunerne må bruge på velfærd, er bestemt af regeringen, og den pose penge er ifølge Kommunernes Landsforening ikke fulgt med udviklingen på det specialiserede socialområde, der stadig råder over flere og flere borgere. Det har ifølge KL efterladt kommunerne pressede som sjældent før. Læs med her, hvad der bekymrer foreningerne ved de kommende besparelser.

Jacob Svendsen, næstformand i Helsingør Handicapråd og bestyrelsesmedlem i LEV udsatte? Det kommer til at kunne mærkes, at kommunen snart skal spare 44 millioner kroner på det specialiserede socialområde. Det ved Jacob Svendsen, næstformand i Helsingør Handicapråd og bestyrelsesmedlem i foreningen LEV Helsingør.

Han påpeger, at det bliver de smalleste skuldre, der skal bære de tungeste byder. Med det mener han, at pengene ifølge budgetforliget alene skal findes på det specialiserede socialområde. Dermed bliver det folk med hjerneskade eller udviklingshæmning, der kommer til at betale for de stigende udgifter til eksempelvis borgere med psykiske sygdomme.

For ham er det særligt livskvaliteten for kommunens mest udsatte borgere, der bekymrer. Hvordan skal man sikre den og samtidig spare så mange millioner? Selvom det kan lyde som om, at der er nok at tage af, når politikerne taler om, at besparelserne skal findes i et helt katalog af kommunale serviceopgaver, så mener han, at der er relativt få steder, hvor kommunen reelt kan spare. Simpelthen fordi mange af opgaverne på området er lovpligtige for kommunen at varetage.

- Et af de steder, der kan spares – fordi det ikke er en ’skal-opgave’ – det er på værestederne. Som værestedet Liv, der gør en stor forskel for udviklingshæmmede, fordi det giver dem et fritidsliv og samtidig fungerer som et sted at mødes. Det er et rigtig vigtigt sted – og det kan jeg godt være bange for bliver lukket nu, fortæller han. Mens lovgivningen ikke forpligter kommunen til at opretholde værestedet Liv, så skal kommunen kunne tilbyde borgerne steder at bo – som bostederne. Alligevel er det ifølge Jacob Svendsen ikke sikkert, at de går fri af den tunge sparekniv. For i loven står der intet om, at der skal være køkkenpersonale på bostederne – ligesom der ikke er fastsat nogen minimumsnormering. Så personalet kan kommunen godt spare på.

- Sparer man eksempelvis køkkenpersonalet væk på bostederne, så skal socialpædagogerne også varetage den opgave – og det går der tid med. Tid, som går fra den socialpædagogiske støtte til beboerne – og socialpædagogerne har i forvejen meget at se til, siger han og retter en appel til det kommende byråd: - Man må spørge sig selv, hvilket liv man vil give de her mennesker? Hvilken livskvalitet? Besparelserne kan betyde væsentlige livsforringelser, og i værste tilfælde kan de have den konsekvens, at de helt mister funktionsevner.

Af Mette Marie Halkjær fra Autismeforeningen Nordsjælland Vi oplever, at kommuner ikke anerkender børns mistrivsel og derfor ikke yder den rette hjælp. Børn bliver fejlbehandlet, og det er en kamp bare at få en pædagogisk/psykotisk vurdering til børn i mistrivsel – ovenikøbet gennem flere år. Vi oplever børn med skoleværring. Vi ser flere bosteder, der ikke kan besætte socialpædagog-stillinger med kvalificeret arbejdskraft. Dette giver mistrivsel og regrediering i udvikling. Eller beboere, der bliver opsagt, da deres adfærd bliver udadreagerende på grund af mistrivsel og manglende forståelse for deres handicap. Det skaber enorm meget utryghed og frustrationer.

Ifølge Landsforeningen for Autisme er kun hver tiende person med autisme i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens 40 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Dette er også et stort problem. Hvis børnene kommer i skole kunne dette måske afhjælpes. Det ville være en god investering at løse skoledelen.

Hvis der ikke kommer fokus og dermed penge til området, taber børnene deres ret til uddannelse. Hvis ikke området får ressource til at handle på fagfolks viden og opråb, får vi borgere, der ender på medicin og bliver mere plejekrævende i form af bleskift og badning. Flere udadreagerende der kræver mere pædagogisk arbejde. Når folk med autisme ikke bliver set og hørt, kommer der reaktioner i forskellige former, der kræver flere ressourcer. Nogle isolerer sig, andre bliver voldsomme, nogle udvikler spiseforstyrrelser, andre bliver cuttere. Det vil vi se mere af. Det er ikke gisninger – vi ser det allerede.

Søren Rasmussen fra #Enmillionstemmer Søren Rasmussen fra bevægelsen #Enmillionstemmer er bekymret over millionbesparelserne, som det specialiserede socialområde står over for. For ham handler besparelserne om kernevelfærd. Noget vi i Danmark er stolte af, men som risikerer at løbe ud i sandet, hvis ikke vi værner om det. Han er klar over, at det ikke er byrådet i Helsingør, der står med ansvaret alene. Det er i lige så høj grad politikerne på Christiansborg, der må få øjnene op, og tilføre kommunerne flere penge til velfærd – men det ændrer ikke på, at millionerne skal findes her og nu, og derfor appellerer han til, at det nye byråd tænker sig rigtigt godt om: - I bund og grund handler det her om et menneskesyn. Hvordan er det, vi ønsker, at vores medmennesker skal leve? Der er i forvejen skåret så langt ind til benet, at mange områder ikke tåler at blive beskåret mere, fortæller han og tilføjer, at det eksempelvis er kommunens bosteder, der er hårdt presset.

- Jeg er virkelig urolig for bostederne. Normeringerne er så lave i forvejen. Tag for eksempel Kronborghus. Her er der halvanden til to mand til syv borgere. Det er meget lidt, siger han. Selv har han flyttet sin datter fra et bosted i Helsingør – ikke fordi personalet ikke var dygtige – men fordi hænderne var alt for få. - Det er så utrygt for familierne, at deres pårørende er et sted, hvor der er alt for få hænder. Det ønsker man ikke for nogen. Derfor har vi nu søgt en plads udenbys på et privat bosted, siger han med en opfordring til politikerne om at tage ud i virkeligheden og besøge både bosteder og dagtilbud. - De ved godt, det er slemt.

Af Lisbet Jørgensen, formand for Bedre Psykiatri Helsingør Et meget stort flertal i Helsingør Byråd har lavet en budgetaftale med massive besparelser på det specialiserede socialområde, det vil sige at nogle af de mest sårbare og udsatte mennesker – de psykiske sårbare og syge – rammes. Besparelserne skyldes, at antallet af mennesker med behov for hjælp er stigende. Pengene til at finansiere denne stigning skal findes inden for området - det vil sige at de mest udsatte alene skal betale for, at der kommer flere.

Politikerne har ikke villet fortælle, hvor pengene skal findes, men scenariet er skræmmende. Færre ressourcer kan betyde:

- Færre ansatte i socialpsykiatrien.

- Reduktion af støtte til de, der bor i eget hjem.

- Dårligere kvalitet på botilbud.

- Færre aktivitetstilbud, som hjælper mennesker videre og forebygger ensomhed.

- Mindre forebyggelse af psykiske problemer.

- Dårligere sagsbehandling.

- Større belastning af pårørende, som må træde mere til, end vi i forvejen gør.

Konsekvenserne for gruppen er dybt alvorlige: Flere vil blive fastholdt i sygdom i længere tid, stærkt forringet livskvalitet for de, der lever et liv med kronisk sygdom, flere indlæggelser, flere brudte familier med behov for hjælp, færre mennesker, der kommer i beskæftigelse eller uddannelse, større risiko for hjemløshed, flere, der fastholdes i misbrug og psykisk sygdom.

At være psykisk syg behøver ikke at være en livslang tilstand. Mulighederne for at komme sig helt eller delvist er gode, hvis man i tide får den rette hjælp. Derfor vil forringelser på området have voldsomme konsekvenser for disse mennesker og deres pårørende. På længere sigt har det også samfundsøkonomisk effekt. Ved ikke at give den fornødne hjælp i tide udskyder politikerne bare en endnu større regning.

I forvejen har denne gruppe menneske ofte fysiske sygdomme oveni i deres psykiske og dermed markant ringere livskvalitet. Det betyder, at den gennemsnitlige levetid er cirka ti år kortere end for resten af befolkningen.

Hvor længe vil vi være dette bekendt?? Det er ikke forringelser, men en langt bedre indsats, der er brug for.

relaterede artikler

Her er EL's alternative budget 12. oktober 2021 kl. 04:48

Nordvest-borgere må vente endnu længere på et kulturhus 11. oktober 2021 kl. 10:43