Kvistgård og Mørdrup stationer langs Lille Nord og Espergærde Station på Kystbanen får nye cykelstativer efter bevilling fra Cykelpuljen 2020 på i alt 1,9 millioner kroner. Kommunen bidrager selv med 1,7 millioner kroner, og Region Hovedstaden bidrager med 200.000 kroner til stationerne langs Lille Nord. Foto: Victor Viemose

Millionbeløb på vej: Cyklisterne skal forkæles på flere stationer

Trafikstyrelsen har bevilget 1,9 millioner kroner til nye cykelskativer ved Kvistgård og Mørdrup stationer langs Lille Nord og ved Espergærde Station på Kystbanen

Helsingør - 14. oktober 2020 kl. 06:53 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Pendlere og andre togpassagerer, der elsker at svinge på cyklen, når de skal til stationen, får nu ekstra motivation til den sunde, miljørigtige og klimavenlige livsstil, for der er nye cykelstativer på vej til dem langs lokalbanen Lille Nord og ved Espergærde Station.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bevilget 400.000 kroner til »bedre cykelparkering og fremme« langs Lille Nord (Kvistgård og Mørdrup stationer) og 1,5 millioner kroner til »opgradering af cykelparkering på Espergærde station«, fremgår det af en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet.

Pengene kommer fra Cykelpuljen 2020. På finansloven for 2020 blev der afsat 50 millioner kroner i en pulje til at fremme cyklisme i forbindelse med kollektiv transport, og fra denne pulje har 30 projekter nu fået tildelt i alt cirka 26,3 millioner kroner.

Cykling er godt og sundt

Christian Holm Donatzky (Radikale Venstre) er formand for By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune og har været med til at behandle ansøgningen til styrelsen. Han er glad for bevillingen til flere cykelstativer.

- Det er super positivt. Vi vil rigtig gerne have folk til at cykle mere, fordi bilismen skader trafiksikkerheden, miljøet i form af partikelforurening og klimaet gennem udledning af klimagasser, imens cyklisme er godt for både sundheden, miljøet og klimaet, siger han.

De 400.000 kroner bevilget til cykelparkering langs Lille Nord er konkret til cykelparkering ved Kvistgård Station og ved Mørdrup Station, oplyser udvalgsformanden. Denne ansøgning er sendt sammen med Region Hovedstaden, der kører lokaltogene. Regionen bidrager med 200.000 kroner, og kommunen bidrager også med 200.000 kroner, så der (sammen med pengene fra Cykelpuljen 2020) i alt er 800.000 kroner til nye cykelstativer ved de to stationer.

Anlægges i 2021

Cykelpuljen bidrager med 1,5 millioner kroner til cykelparkering ved Espergærde Station, og kommunen bidrager også selv med 1,5 millioner kroner. Her er det planen at lave en større cykelparkering, fremgår det af udvalgets behandling af sagen på et møde 3. april i år.

»Administrationen vurderer, at der ikke er tidssvarende og tilstrækkelig cykelparkering på Espergærde station i forhold til faciliteterne på henholdsvis Snekkersten og Helsingør Station,« står der i referatet fra udvalgsmødet.

Ansøgningen om midler til cykelparkering ved Espergærde station er »med henblik på anlæg i 2021.«

Bilerne fylder for meget

En praktisk årsag til, at der er behov for cykelparkering er, at der ikke er plads til en masse biler på stationen, forklarer udvalgsformanden.

- Derfor er det oplagt at gøre det så attraktivt som muligt at cykle, og det er lettere, når man kan komme af med sin cykel. Når der er gode cykelfaciliteter, bliver man ikke så let fristet til at tage bilen på de korte ture, siger Christian Holm Donatzky.

Det er målet med midlerne fra Cykelpuljen at fremme cykling i forbindelse med kollektiv trafik. Bag finansloven 2020, hvor pengene blev afsat, står ud over regeringen partierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

