Sådan så det engang så omdiskuterede tårn ud.

Million-regning: Kommunen taber retssag om kendt tårn

Helsingør - 12. juni 2020 kl. 16:00 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune skal betale 2 millioner plus sagsomkostninger til ejerne af omstridt tårnejendom. Sådan lyder det i ny byretsdom.

På det kommende møde i Økonomiudvalget skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt kommunen skal vælge at tage en opsigtsvækkende og dyr byretsdom til efterretning - eller man skal anke sagen til Østre Landsret.

Det forholder sig nemlig sådan, at Retten i Helsingør ved en civil sag har dømt kommunen til at betale en erstatning på 2 millioner kroner for lejetab til ægteparret Hanne og Per Faxe, som ejer den meget omtale Svinggården i Borsholm mellem Hornbæk og Ålsgårde.

Dommen har også den konsekvens, at kommunen skal betale 200.000 kroner i sagsomkostninger. Det fremgår af dagsordenen til mødet, at der ikke er afsat penge på budgettet til en tabt retssag, og at forvaltningen i »Administrationen« derfor indstiller, at pengene bliver fundet på kommunens såkaldte servicebufferpulje.

Som nævnt har kommunen også muligheden for at anke sagen - men det bliver ikke anbefalet af Administrationen.

Omvendt, hvis sagsøgerne vælger at anke, så indstiller embedsmændene til udvalget, at man skal komme med en påstand om frifindelse for alt erstatningsansvar.

Underkendt - gang på gang Meget kort fortalt er baggrunden for sagen, at kommune tilbage i 2006 gav parret byggetilladelse til istandsættelse af gården og deriblandt bygning af et tårn på den ene længe. Imidlertid blev der klaget over tårnet til Naturklagenævnet, som fastslog, at tårnet krævede en landszonetilladelse. Denne tilladelse gav kommunen. Denne tilladelse blev derefter også påklaget til samme nævn, som - igen - underkendte kommunen, idet der ikke med baggrund i planloven kunne give tilladelse til tårnet gennem en landzonetilladelse. Derefter blev der vedtaget en lokalplan, der lovliggjorde tårnet - men også den blev kendt ugyldig af Natur- og Miljøklagenævnet tilbage i 2016.

Tårnet er i dag taget ned, og ejerne af Svinggården indgik i 2018 et forlig, som betød, at Helsingør Kommune betalte lidt over 4,5 millioner kroner til at dække udgifterne til nedtagningen af tårnet. Den nye sag handler udelukkende om det tab af lejeindtægter som ejerne har oplevet i den lange og usikre årrække.

En sandsynligvis god grund til ikke at anke sagen er, at ejernes påstand i retten lød på over 9,6 millioner kroner i erstatning for lejetabet.

