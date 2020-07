Midt om natten brød unge mænd ind i brillebutik

I ly af natten til mandag klokken 03.44 blev politiet alarmeret om et indbrud i en brillebutik på Nordre Strandvej i Hornbæk.

Her var to unge mænd inde i forretningen, men de stak af på en knallert i retning mod Helsingør efter, at de havde stjålet en hvid kasse, oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.