Norrlitt Design har fået agenturet for fire svenske møbelbrands .Foto: Presse

Midt i en coronatid: Starter nyt møbelagentur

Norrlitt Design starter med fire svenske møbelbrands: Horreds, Blå Station, Glimakra og Trece, men det er ikke umuligt at flere kan komme til i fremtiden, fortæller Emil Markussen.

- Jeg er glad og stolt over, at de fire svenske virksomheder har betroet mig deres repræsentation i Danmark. De har alle solgt deres produkter successivt gennem enkelte danske forhandlere de seneste år, men har ikke haft en fast dansk repræsentant i Danmark i flere år, fortæller Emil Markussen.

Emil Markussen har etableret Norrlitt Design med en baggrund senest fra Erik Jørgensen Møbelfabrik og Kinnarps Danmark, hvor han har haft ansvar for kontrakt- og arkitektmarkedet. Han har også prøvet livet som selvstændig før, hvor han bl.a. andet solgte Horreds' produkter.

- Det er måske ikke den nemmeste tid at starte firma på pt. Covid19-situationen i Sverige har bl.a. betydet, at jeg ikke har kunnet fysisk besøge mine svenske samarbejdspartnere, men har måttet klare det hele på telefon, Teams og via mail. Jeg må vente med besøgene i Sverige til grænserne åbnes, fortæller Emil Markussen.