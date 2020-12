Hvis ikke grænsen var lukket, så kunne man - hvis man turde - taget på udslag i Väla-centret udenfor Helsingborg. Foto: Wikipedia.se

Send til din ven. X Artiklen: Midt i corona-rædsel: Kan ikke standse udsalg i storcentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midt i corona-rædsel: Kan ikke standse udsalg i storcentre

De svenske sundhedsmyndigheder fraråder butikkerne at holde udsalg i dagene mellem jul og nytår - men det er ikke lov. Frygt for udsalgstrængsel i Väla udenfor Helsingborg.

Helsingør - 28. december 2020 kl. 09:46 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Både Helsingborg og Skåne er blevet hårdt ramt af coronaens anden runde. Faktisk langt hårdere end i foråret, og hospitalerne er under et hårdt pres.

Selv om Sverige i december er gået mere bort fra den oprindelige strategi uden nedlukninger og mundbind, så er meget fortsat anderledes i Helsingborg, hvor eksempelvis det overdækkede storcenter Väla med 200 butikker fortsat holder åbent. Restauranter og barer holder også fortsat åbent dog kun til klokken 20.

Den statslige svenske Folkhälsmyndighed har dog på det seneste gået ud et råd til de butiksdrivende med en opfordring til ikke at afholde udsalg i dagene mellem jul og nytår for at undgå trængsel og derimod yderligere eksplosion af smitten.

Men i praksis er det langt fra sikkert, at det kan lade sig gøre. For der er nemlig ikke tale om et lovkrav.

Ifølge Helsingborgs Dagblad, så er det nemlig ikke sikkert, at Väla bliver uden slagtilbud og deraf følgende køer.

- Det er meget svært at gennemføre restriktionerne med så kort varsel, siger centerchef Niklas Blonér til Helsingborgs Dagblad, om de nye restriktioner som også sætter maksimumsgrænser for antal af kunder i en butik.

Centerchefen understreger, at centrets ejere ikke går ud med nogen annoncer eller markedsføring af udsalg.

- Det kommer til at være op til den enkelte butik at afgøre. Men jeg ved, at flere butikker vælger at stå over. Men der er 200 butikker, siger centerchefen.

Også talskvinden for de handlende i Helsingborgs indre by, Hanna Candell, mener, at det kan blive svært at standse udsalget. Det skyldes, at de handlende forlængst har indrykket annoncerne i eksempelvis ugeaviserne.

Netop frygten for at danskere skulle vælge at julehandle eller tage på udsalg i Helsingborg og Malmø var ifølge myndigheder og regering årsagen til, at man lukkede grænsen for danskere før jul.