Midlertidigt testcenter er en stor succes

I Helsingørhallen er der allerede blevet testet flere tusinde borgere. Borgmesteren er mere end begejstret.

Helsingør - 14. december 2020

Efter en perioder, hvor antallet af smittede med corona var stigende i Helsingør Kommune, valgte man at oprette et midlertidigt testcenter i Helsingørhallen.

Testcentrets personale består af alt fra rådhusbetjente til IT-folk og personer under uddannelse til Social- og Sundhedshjælper. Der var en forventning om, at man maksimalt vil kunne teste 500 borgere om dagen. Det blev allerede overgået i fredags, hvor man havde første dag i testcentret. Her blev der testet 510 personer.

Det skulle dog hurtigt vise sig, at personalet på testcentret kunne gøre det endnu mere effektivt. Om lørdagen blev 651 personer testet og søndag var det hele 910 borgere, der blev testet i hallen. Den store indsats fra testcentrets personale møder stor ros fra borgmesteren, Benedikte Kiær (K).

- Det er gået rigtig godt fra sekundet, hvor dørene blev slået op. Vi har med medarbejdere at gøre, hvor mange af dem ikke har haft erfaring inden for dette felt før i fredags. Jeg var selv derude, og det er imponerende, hvordan man kunne få det op og stå på så få dage. Jeg er så glad og stolt over, at det kunne lade sig gøre. Det har stod betydning for borgerne i Helsingør, siger hun.

Nul erfaring En af de ansatte i kommunen, der pludselig har skulle vænne sig til en ny hverdag, er Pia Albrechtsen, der til daglig er områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme. Hun er fra direktionen blev spurgt om hun kunne træde til som koordinator for operationen.

- Jeg har nogle dage, hvor jeg har fået titlen som testcenterbestyrer. Alle de involverede er med fra rundt omkring i kommunen. Administrative arbejdere, ansatte fra plejehjem, endda to servicemedarbejdere fra min egen afdeling, der registrerer folks sundhedskort og sørger for, at podeglassene er tilknyttet de rigtige personer. Med andre ord, så er ingen er eksperter. Jeg sørger for, at tingene er koordineret, siger hun.

Pia Albrechtsen og hendes kollegaer på testcentret har skulle prøve sig frem, men som antallet af foretagende test fra weekenden antyder, er man hurtigt kommet ind i en god rytme.

- Vi har stort set været de samme folk i hele weekenden. I starten skulle vi prøve os frem. Hvordan skulle vi organisere og sætte det op. Hvordan skulle samarbejdet med poder og registrerer være. Jeg har svært ved at pege på, hvad vi konkret har gjort anderledes, andet end, at det er medarbejdernes fortjeneste. De er kommet fra ingenting, og alligevel er der hurtigt sket en effektivisering, siger hun.

Testbus kommer snart Det midlertidige testcenter i Helsingørhallen har med andre ord været en kæmpe succes. I søndags kunne borgere melde ud, at de blot skulle stå i kø i nogle minutter. Det er i stærk kontrast til Region Hovedstadens mobile testcenter, hvor der har været flere timers kø, når den har været på besøg. Den vender tilbage fra 17. december, og det kan give nogle udfordringer. I sin tid i Helsingør får den nemlig typisk testet omkring 400 borgere om dagen, hvilket er væsentlig færre, end hvad der bliver testet i disse dage i Helsingørhallen.

- Vi har snakket med Region Hovedstaden om, hvad har vi af muligheder. Problemet er, at vi oplever øget pres i vores ældrepleje og nære sundhedsvæsen. Flere kommer hjem med smitte eller skal gå i isolation, da de har været i nærkontakt med smittede. Jeg har derfor svært ved at forestille mig, at der skulle være medarbejdere derfra i hallen efter onsdag. Testbussen skal op uanset hvad. Så må vi se på, hvor den skal placeres. Det er en beslutning, som vi skal tage med Region Hovedstaden, men jeg så gerne, at den placeres i Helsingørhallen. Det gode ved stedet er, at man ofte venter indenfor. Det er at foretrække i disse kolde tider, siger hun.

Smitten stiger Antallet af coronasmittede har været nedadgående den sidste periode i kommunen, og der var således flere dage, hvor der var færre end 200 nye smittede inden for de sidste 7 dage. Den er dog opadgående igen. Søndagens tal viste 206 smittetilfælde, men de seneste tal mandag fra Statens Serum Institut viser, at der har været 228 nye coronatilfælde i løbet af den seneste uge. Med den øgede testkapacitet var det dog forventet, at antallet ville stige.

- Vi holder i den grad øje med tallene. Det var forventet, at der var effekt ved tallene, når vi tester mere. Men det er ikke sket på samme måde, som i andre kommuner såsom Solrød og Herlev, hvor det nærmest er eksploderet. Det bliver spændende at se på, hvordan tallene udvikler sig de kommende dage, men det handler nok om, at vi i den grad råbte højt for 2 uger siden, og det giver genlyd, siger Benedikte Kiær.