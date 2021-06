Med den nye affaldsbekendtgørelse skal danskernes affald sorteres i 10 fraktioner i 2023. I 2022 skal tekstiler frasorteres og i 2023 også haveaffald. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Middelalderbydel volder problemer: Helsingør kan ikke overholde affaldsfrist

Helsingør Kommune vil søge dispensation fra fristen d. 1. juli, hvor den nye affaldsordning ellers skal være udrullet. Spørgsmålet er bare, om det er en mulighed?

Helsingør - 18. juni 2021 kl. 06:08 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Når kalenderen om et par uger viser 1. juli, så skal alle danskere sortere affald i otte fraktioner, det foreskriver affaldsbekendtgørelsen fra december 2020. Men det er ikke lige let at få presset de mange ekstra affaldsspande ind i alle dele af kommunen, og derfor når Helsingør Kommune næppe at udrulle ordningen til alle hustande inden fristen. Det fremgår af et referat fra det seneste møde i Økonomiudvalget, og den påstand bliver yderligere underbygget af Jens Bertram bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør og medlem af Økonomiudvalget for de konservative.

- Vi har nogle udfordringer, som vi er i gang med at få løst, men som vi simpelthen ikke kan nå, inden den 1. juli. Det handler blandt andet om, at vi har måttet finde nogle kreative løsninger i bymidten, forklarer han.

Mangler 10.000 hustande For at komme i mål med den nye affaldsordning skal der ifølge bestyrelsesformanden blandt andet gaves ud til underjordiske beholdere i Helsingørs bymidte, hvor de gamle ,små baggårde og smalle veje gør, at der ikke er plads til de mange ekstra affaldscontainere. Her har man i stedet fundet en løsning med fælles, større affaldsstationer, hvor beboerne kan gå hen for at komme af med deres affald.

- Vi kommer til at lave de her affaldsstationer forskellige steder i byen, således at alle husstande har en inden for en radius af hundrede meter. Det har krævet lidt planlægning, og derfor har det ikke været muligt at nå det inden tidsfristen, fortæller Jens Bertram, der vurderer, at den nye affaldsordning vil være udrullet i hele kommunen inden årsskiftet.

Udover udfordringerne i de gamle middelaldergader, så mangler en del andre kvarterer at få leveret de nye skraldebeholdere, der fremover er inddelt i madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner og farligt affald. Ifølge Jens Bertram er det omkring 10.000 hustande, der endnu ikke er med på ordningen.

- Det er især i den gamle del af Hornbæk, hvor ordningen ikke er udrullet, men 10.000 hustande, det er overskueligt, siger han fortrøstningsfuldt.

Vil søge dispensation Med den nye affaldsbekendtgørelse vedtaget i december 2020 har kommunerne ikke haft mere end et halvt år til at udrulle affaldssorteringen, og derfor indsatte Miljøministeriet en dispensationsmulighed, hvor kommuner, der havde svært ved at kunne overholde tidsfristen, kunne søge om dispensation fra denne.

Deadlinen for at søge dispensationen var den 1. marts i år, og ifølge referatet fra det seneste økonomiudvalgsmøde, har Forsyning Helsingør ikke søgt denne, idet kommunen ikke levede op til de dengang gældende kriterier. Alligevel er det nu forvaltningens vurdering, at Miljøstyrelsen muligvis endnu engang vil åbne op for muligheden for at søge dispensation, og ifølge Jens Bertram er der ingen tvivl om, at sådan en vil Helsingør få.

- Vi er jo langt fra den eneste kommune, der står med de her udfordringer - så vi skal nok få en dispensation. Det er jeg sikker på.

På økonomiudvalget blev det vedtaget at søge dispensationen, hvis muligheden igen byder sig. Det blev desuden besluttet at anbefale byrådet at stemme for, at forvaltningen - Center for By, Land og Vand - må søge dispensationen på vegne af Byrådet.