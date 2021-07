Middagskoncerter i Sthens kirke

Ensemble Hermes er et Aarhus-baseret musikerkollektiv, drevet af seks unge strygere. Gruppen optræder i alle former for kammermusikalske konstellationer og inviterer desuden regelmæssigt flere musikere til at samarbejde om forskellige produktioner, herunder fuldt strygeorkester, andre kammermusik-sammensætninger eller endda symfoniorkester. Ensemble Hermes har over de seneste år lavet talrige koncerter over hele landet og er i Aarhus ved at opdyrke et spændende nyt miljø omkring den klassiske musik. Til denne koncert repræsenteres ensemblet af Agnes Hauge, Malthe Volfing Højager og Daniel Tølbøll Mortensen.