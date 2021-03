Midaldrende narkobilist havde flere problemer

En 52-årig mandlig bilist fra Helsingør blev af patrulje standset på Stævnen klokken 01.00. Her blev han anholdt og sigtet for narkokørsel, idet han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev også sigtet for kørsel uden førerret, idet denne var blevet administrativt inddraget.