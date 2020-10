Midaldrende mand lokkede ung pige med en pose chips

Klokken 19.16 gik en 11-årig pige fra lokalområdet ad Gefionsvej, da hun mellem OK Tanken og Gl. Hellebækvej blev kontaktet af en fremmed mand, som tilbød hende chips. Pigen blev bange for manden og løb derfor fra stedet. En patrulje kørte til området for at lede efter manden, som dog ikke var mulig at udfinde.