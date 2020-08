Kvinden blev standset her på Strandgade.

Midaldrende kvinde taget for narkokørsel

En 48-årig kvinde fra København blev søndag aften klokken 17.40 standset, da hun kom kørende ad Strandgade i Helsingør.

Her viste en narkometertest, at hun var påvirket af euforiserende stoffer, og hun blev derfor sigtet for narkokørsel og taget med på hospitalet, hvor hun fik taget en blodprøve, som skal vise hendes nøjagtige påvirkelsesgrad.