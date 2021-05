Michael Learns to Rock vender tilbage

Herrerne fra en af dansk musiks største kommercielle successer - Michael Learns To Rock - kommer nu til Kulturværftet som led i deres Danmarks-turne i foråret 21. Torsdag den 27. maj kan du synge med på Someday, That's Why...., Love Will Never Lie og mange flere af de gode gamle klassikere på Kulturværftets Store Scene.

Albummet Played On Pepper (POP) vil altid stå som en milepæl i dansk og international pop-historie. Denne udgivelse var nemlig Michael Learns To Rocks (MLTR) svendeprøve, da bandet for første gang - uden indblanding fra producere og pladeselskaber - var alene om al indspilning og teknik. Efter det internationale gennembrud i 1993 med albummet Colours indrettede MLTR et studie i et industrikvarter i Århus, som blev rammen om indspilningerne i en eksperimenterende atmosfære af leg og frihed uden andre end de fire bandmedlemmer til at bestemme. Sangene var alle skrevet af Jascha Richter og efter næsten 1 års arbejde i studiet, kunne de fire bandmedlemmer præsentere hele albummet for verden i 1995, hvor det hurtigt solgte langt over 1 million eksemplarer og hærgede bl.a. de danske hitlister i de følgende år. Mange af sangene er blevet evergreens i store dele af verden, og albummet har vist sig at bestå tidens test igennem tre årtier.