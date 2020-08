Michael Learns To Rock besøger Kulturværftet

Med hits som Someday, That's Why...., How Many Hours var albummet Played On Pepper bandets svendeprøve, da de for første gang, uden indblanding fra producere og pladeselskaber, var alene om al indspilning og teknik. Efter det internationale gennembrud i 1993 med albummet Colours indrettede MLTR et studie i et industrikvarter i Aarhus, som blev rammen om indspilningerne i en eksperimenterende atmosfære af leg og frihed uden andre end bandet selv skulle bestemme. Sangene var alle skrevet af Jascha Richter og efter næsten 1 års arbejde i studiet, kunne bandet præsentere hele albummet for verden i 1995, hvor det hurtigt solgte langt over 1 million eksemplarer og hærgede de danske hitlister i de følgende år. Mange af sangene er blevet evergreens i store dele af verden, og albummet har vist sig at bestå tidens test igennem tre årtier.