Mette Frederiksen om grænsen: - Vi er ikke klar til svenske gæster

Helsingør - 01. marts 2021 kl. 11:40 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det kunne tydeligt ses på Stengade mandag formiddag, at den delvise åbning af butikkerne betyder flere mennesker på gaden. Men det kommer sandsynligvis til at være længe før glade svenske endagsturister kommer til at fylde Helsingørs indre by. Sådan var meldingen fra statsminister Mette Frederiksen(S), da hun mandag formiddag besøgte Helsingørs indre by.

- Vi er ikke på et sådant stadie, at det er realistisk med en åbning af grænserne til Sverige til eksempelvis fornøjelsesture. Det kunne resultere i en smitteeksplosion, og ødelægge den genåbning af handlen, som vi er gang med, og er så vigtig for vores økonomi, sagde statsminister Mette Frederiksen(S), da Frederiksborg Amts Avis spurgte til spørgsmålet om grænsen til Sverige, som i dag kun er åben for eksempelvis arbejdspendlere.

Hun fortalte også, at der for tiden ikke bliver forhandlet om nye lempelser af reglerne for passage af grænsen.

- Men vi har et godt samarbejde og en god dialog med Sverige, understregede statsministeren.

