Mere genanvendelse og mindre affald til forbrænding

- Jeg tolker tallene derhen, at vores besøgende bliver bedre og bedre til at sortere affaldet - og for eksempel er blevet mere bevidste om, at alt affald altså ikke bare skal kastes i containeren for småt brændbart, men at det giver mening at sortere fra til eksempelvis jern og metal og til hård plast. På den måde kan affaldet genanvendes som en ressource og få nyt liv som materiale i andre produkter. Det er godt for miljøet, og det er godt for klimaet, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.