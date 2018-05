Stigningen i affald til genanvendelse skyldes især større mængder af rent træ og beton og tegl. Foto: Forsyning Helsingør

Send til din ven. X Artiklen: Mere affald bliver genbrugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere affald bliver genbrugt

Helsingør - 15. maj 2018 kl. 09:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år var der næsten 260.000 besøg på kommunens genbrugsplads. Der bliver fyldt mere og mere op i de containere på genbrugspladsen på Skibstrup Affaldscenter, hvor affaldet bliver sendt videre til genanvendelse. Det gælder for eksempel rent træ, beton og hård plast. Udviklingen kan ses i den netop offentliggjorte Årsrapport 2017 fra Skibstrup Affaldscenter. Her kan man læse, at mængden af affald til genanvendelse nu udgør 44 procent af den samlede mængde affald, og at det er en stigning på 7 procent i forhold til 2016. Dermed stiger mængden af genanvendelige materialer for 4. år i træk.

De nye tal glæder bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør Per Tærsbøl:

- Affald er ressourcer, og det er godt for miljøet og klimaet, at materialer bliver genanvendt. Gammel beton og tegl kan for eksempel anvendes igen i nye anlæg og byggerier. Jern, metal og hård plastik kan smeltes om og blive til nye produkter, siger han.

Stigningen i affald til genanvendelse fra 2016 til 2017 skyldes især større mængder af rent træ og beton og tegl.

Mindre kompost

Årsrapporten 2017 fra Skibstrup Affaldscenter viser desuden, at mængden af modtaget haveaffald til komposteringspladsen er faldet, men at mængden af affald til deponi steg markant i 2017.

- De affaldsmængder vi modtager på affaldscenteret varierer sæsonmæssigt, og vi kan se de samlede mængder følge samfundsudviklingen. Er der godt gang i økonomien med flere renoveringsprojekter som følge, resulterer det for eksempel i mere rent træ og tegl på genbrugspladsen - og mere affald til deponi. Hvis vejret driller en sommer, så oplever vi, at der kan komme mindre haveaffald, fordi folk måske hellere vil bruge tiden indenfor, siger Jette Skaarup Justesen, afdelingsleder for Affald & Ressourcer i Forsyning Helsingør.

Antallet af besøgende på genbrugspladsen steg med fem procent og er nu på næsten 260.000.

Hele årsrapporten kan læses på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk