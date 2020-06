Meget forkert generalisering af demente

Det er en meget forkert generalisering, som kan virke enormt stigmatiserende for en i forvejen udsat målgruppe. For det første er det langtfra alle mennesker med demens, der er udadreagerende. Oftest skyldes udadreagerende adfærd en frustration eller angst hos vedkommende, som for det meste kan håndteres med pædagogiske redskaber (det kunne fx være frustration over den nye virkelighed, som corona-situationen har sat mange plejehjemsbeboere i). Medicin bør være absolut sidste udvej.

For det andet er det ikke alle med demens, der modtager medicin. Og den medicin der findes for demens, forebygger ikke udadreagerende adfærd, men har udelukkende til formål at bremse sygdommens udvikling. I det nævnte tilfælde fra artiklen vil der nok være tale om antipsykotisk medicin, som generelt frarådes til mennesker med demens. Det er altså på alle måder et misvisende billede, I giver i dagens artikel, og det kan som nævnt desværre være med til at øge de mange fejlopfattelser, der i forvejen er om demens.