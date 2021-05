Medvind på de nordsjællandske cykelstier

Det er dejligt at cykle, nemt og billigt. Ja, faktisk er der mange fordele, og lægger man dertil lidt hjælp til at træde i pedalerne, så er fordelene endnu flere. Mange vælger at skifte almindelig pedalkraft ud med el og får lidt medvind på cykelstien. Men det kan dog være lidt af en jungle at navigere i udvalget af elcykler. Ikke mindst batteriet kan give spørgsmål og tvivl. Samtidig betyder elmotoren også, at man skal øve sig. Start og stop kan eksempelvis give udfordringer som ny elcylist. Derfor har Ældre Sagen i Helsingør i samarbejde med GF Forsikring i Hillerød arrangeret et foredrag, hvor man kan blive klogere på trafiksikkerhed, og hvad man skal være opmærksom på, når man køber en elcykel.