Air Group er ved at analysere sig frem til den bedste måde at drive cafe og spisehus på Kulturværftet. Det sker i tæt samarbejde med de nuværende medarbejdere og med afsæt i erfaringerne fra at levere mad og drikke til TELIA Parken, fortæller kommerciel direktør Torben Callisen. Foto: Victor Viemose

Medarbejdere er med til at lave ny vision for spisehus

Helsingør - 23. december 2019 kl. 06:09 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Air Group vil trække på erfaringerne fra mad og drikke i TELIA Parken i København, når de åbner Kulturværftets Spisehus med et nyt koncept. Det bliver udviklet i tæt samarbejde med nuværende medarbejdere.

Aftenåbent med udsigt til Kronborg? Måske - det er endnu ikke afgjort, fordi udviklingen sker i tæt samarbejde med spisehusets nuværende medarbejdere og med input fra Kulturværftet.

- Vi er simpelthen i fuld gang med at lave en ny, fælles vision for spisehuset, så jeg kan ikke sige så meget. Men jeg er utrolig glad for, at vi har fået opgaven, fordi Kulturværftet er et helt fantastisk sted, og vi glæder os til at komme i gang, siger Torben Callisen, kommerciel direktør i Air Group.

- Jeg synes, at Kulturværftet er et helt fantastisk sted året rundt, selvom vi godt ved, at der nok er flest mennesker om sommeren. Men der sker utrolig mange aktiviteter, og vi er ved at lave en grundig analyse af behovet, og vi laver visionen i samarbejde med de nuværende medarbejdere, fordi det skal være et sted, hvor de også kan se sig selv og har lyst til at arbejde.

Air Group står i forvejen for mad og drikke i TELIA Parken i København, og det giver nogle erfaringer, som kan skaleres ned og bruges i Helsingør.

- I parken kan vi have 2000 spisende gæster på samme tid i fem forskellige prisniveauer. Vi er vant til at få tingene til at fungere på en god måde, også i større skala, og det kan vi bruge, når der er eksempelvis koncerter eller større arrangementer i Kulturværftet, uddyber Torben Callisen, der dog vil vente til januar med at gå mere i detaljer med det koncept, som er under udarbejdelse.

- Vi har stadig mange ting i spil, men jeg kan love, at det bliver megafedt, siger han.

Air Group var det ene af tre selskaber, der bød på opgaven med at drive spisehuset i Kulturværftet. I en periode har det været drevet af kommunen, efter at en tidligere forpagter år tilbage havde svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Egentlig var det selskabet Frederiksberg Hallens Restaurant, der i første runde vandt udbuddet, men der opstod ved et nærmere eftersyn problemer med opfyldelse af udbudskontrakten. To selskaber var lagt sammen for at opnå den krævede omsætning på otte millioner kroner, vurderede Helsingør Kommunes jurister, og derfor blev Frederiksberg Hallens Restaurant dømt ude igen.

Den melding kom omtrent samtidig med, at Frederiksberg Hallens Restaurant i TV2-programmet Operation X blev knyttet til politiefterforskning af fiktive fakturaer.

I slutningen af november blev det offentliggjort, at det er Air Group, der skal drive Kulturværftets Spisehus.

