Se billedserie Vi har besluttet os for at gå turen langs kysten fra Kronborg Slot til Hornbæk Havn for at belyse tilgængeligheden af stranden. Det er besluttet, at netop denne kyststrækningen skal sandfodres for 50 millioner skattekroner. Sandfodringen vil gøre stranden bredere, og det er i forbindelse, at Lokaldemokraterne forslår, at der etableres et sammenhængende stiforløb.

Send til din ven. X Artiklen: Med gode sko og solid balance kan du frit opleve Nordkysten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Med gode sko og solid balance kan du frit opleve Nordkysten

Helsingør - 12. september 2021 kl. 03:41 Af Andreas Norrie og Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Politikerne og loven siger, at der er fri adgang til at gå langs kysten. Men er der nu også det? Frederiksborg Amts Avis' journalister tager dem på ordet.

I debatten om etableringen af en sti langs Nordkysten mellem Helsingør og Hornbæk har politikerne kastet en række påstande op. Nogen mener, at strækningen er nem tilgængelig, andre mener ikke, at den er - men alle er enige om, at naturbeskyttelsesloven giver tilladelse til, at borgere og turister må gå på hele strækningen.

Tidligere på ugen tog vi turen. Til fods op langs kysten for at finde ud af, hvad der er fup, og hvad der er fakta i debatten om Helsingørs smukke nordkyst.

Fra Kronborgs pynt Tidskoden på billedet af os på pynten foran Kronborg Slot fortæller, at vi er startet turen lidt over ti. 10.07 for at være helt præcis. Her kigger vi os rundt, og kan hurtigt konstatere, at der for gående ikke er nogen udfordringer. Man kan slentre langs vandkanten eller gå på Kronborgs volde, mens udsigten til det i dag blikstille sund nemt kan nydes.

Ved indgangen til Kronborg Strand støder vi dog alligevel på den første udfordring. Et metal hegn blokerer vejen, men det kompenserer et hul i en nærliggende mur for. Vi passerer nemt, for porten står åben. Vi går jo i slottets åbningstid.

Store sten Der er ingen forhindringer på ruten gennem Nordhavnen og videre ud forbi de glade badegæster på gummistranden. Ej heller ved Marienlyst Strandhotel. Først et godt stykke herefter begynder vi at ane, hvad nogen måske vil opleve som større eller mindre udfordringer.

Store kampesten og betonmurer går på tværs af stranden - måske som et led i kystsikringen? I hvert fald blokerer de den lige vej.

Takket være vores gode klatreegenskaber kommer vi hurtigt, nemt og måske endda næsten elegant over dem alle.

Ikke for alle Mindre elegant bliver det så, da vi møder, hvad vi - i hvert fald selv - vil betegne som reelle udfordringer - udfordringer hvor ikke alle kan være med. De viser sig efter Langebro i Ålsgårde, hvor lange badebroer blokerer den i forvejen meget smalle - til tider ikke eksisterende - strand.

Op over og ned under og op over igen. Sådan får vi klaret os forbi badebroerne.

På samme strækningen ophører sandstranden flere steder, og det til trods for, at der lige nu er lavvande. Vi må kravle rundt på store kantede sten, der er glatte og skarpe. Selvom vi begge er garvede vandrere og godt kan lide at klatre, så vurderer vi, at det nogen steder er alt for farligt - og i stedet kaster vi håndklædet i ringen, smider skoene og trasker ud i vandet.

Helt frem til Hornbæk Plantage fortsætter det med udfordringer og våde fødder. Vi glider rundt, sidder fast i bunker af tang, der har samlet sig med tidevandet mellem de store sten, og vi bevæger os, i hvad der føles som timer, i snegles hast.

Med 3,6 km/t. Det er en lettelse, da vi endelig når til Hornbæk Plantage. Her fra kan vi igen gå ret op og ned, og det føles tiltrængt for både fødder, knæ og ryg, der de seneste timer har været på overarbejde. Snart støder vi på den etablerede sti, der går langs skoven med et smukt udsyn til havet, og her fra går turen ellers nemt i et rask tempo - hele vejen til Hornbæk Havn. Vi rammer ankeret klokken 13.49. Vores skridttæller fortæller os, at vi har tilbagelagt 13,5 kilometer, og lidt hurtig hovedregning siger os, at det altså har taget os 3 timer og 42 minutter at komme frem. Dermed har vi gået langs kysten med en gennemsnitshastighed på 3,6 km/t - noget langsommere end vi normalt går.

relaterede artikler

DEBAT: En tilgængelig rekreativ trampesti 30. august 2021 kl. 12:28

Byrådet har talt: Drømmen om en kyststi lever 28. april 2021 kl. 05:03

Forlænger høringsperiode i sag om nedrivning af 17 millioner dyrt fritidshus 07. august 2019 kl. 10:28