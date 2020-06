Artiklen: Med et plastickort i hånden brød fire unge ind i stationens cykelskur: De var for hurtige til politiet

Tirsdag aften klokken 20.05 modtog Nordsjællands Politi nemlig en anmeldelse om, at fire unge personer forsøgte at bryde ind i cykelskuret ved Espergærde Station.

Flere af de unge holdte angiveligt vagt, mens en af dem, med et plastickort i hånden, forsøgte at bryde døren op til skuret.

Men da politiet nåede frem, var de fire personer ikke længere til stede. Det lykkedes heller ikke politiet at finde dem, da de søgte i området, fremgår det af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi, som ikke oplyser, om det lykkedes de fire personer at stjæle en cykel. Et vidne har dog set en af personerne cykle på en cykel med særligt tykke dæk.