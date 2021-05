Spidskandidat Nicholas Just er 51 år og bor med sin familie i Kvistgård.

Med 25 års tjeneste i bagagen: Ny spidskandidat for LA

Helsingør - 24. maj 2021 kl. 14:12 Kontakt redaktionen

På et møde torsdag blev Nicholas Just valgt som ny spidskandidat for Liberal Alliance (LA) i Helsingør, da partiets nuværende spidskandidat Kira Danholm trækker sig. Kira og hendes mand venter nemlig barn og forventer at barsle kort før kommunalvalget.

Nicholas Just har indtil nu været nr.2 på kandidatlisten og rykker derfor helt naturligt op som LA's nye spidskandidat til det kommende kommunalvalg til november.

- Jeg glæder mig til at være den liberale stemme i valgkampen. Vi har mere end nogen sinde brug for liberal politik i Helsingør kommune, hvor jeg vil udfordre de andre partiers systemtænkning, samt sætte en aktiv erhvervspolitik på dagsorden, udtaler Nicholas Just i en pressemeddelelse.

- Nicholas Just har aktivt deltaget i debatten i medierne og har ligeledes repræsenteret LA til møder med de andre borgerlige partier i Helsingør kommune og er derfor det helt naturlige valg til at stå i spidsen for Liberal Alliance til kommunalvalget, uddyber Kira Danholm.

Kira Danholm vil fortsat være at finde længere ned på LA's kandidatliste til kommunalvalget. Den endelige placering vil blive afgjort på et supplerende opstillingsmøde i juni måned.

Spidskandidat Nicholas Just er 51 år og bor med sin familie i Kvistgård. Har i mere end 25 år været tjenestegørende i forsvaret med tjeneste i ind- og udland. Han har bl.a. arbejdet ved den Danske Militære Repræsentation i Bruxelles og deltaget i flere internationale FN- og NATO missioner. Han har tidligere boet i Fredensborg Kommune, hvor han også var byrådskandidat for Liberal Alliance.