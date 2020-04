Matas genåbner i bycenter

- Vi glæder os rigtigt meget til, at kunderne igen kan komme ned i butikken. Vi har rigeligt kvalitetshåndsprit på hylderne, og lige nu er der jo rigtig mange forældre, der skal sørge for at de små har solcreme med, når de starter i skole igen, siger Camilla Ishøi, der er butikschef i Matas i Helsingør Bycenter.