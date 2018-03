Master Fatman guider liggende publikum

Torsdag den 22. marts er der mulighed for at komme med på en Astral Rejse med Master Fatman.

Kulturværftet i Helsingør præsenterer denne aften et publikumseksperiment i krydsfeltet mellem en performance og meditation. Her inviteres du som publikum på astral drømmerejse i selskab med ingen ringere end Master Fatman. Her handler det om at tune ud af den hektiske hverdag, lukke øjnene og tillade sig selv at forsvinde.