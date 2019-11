Se billedserie Der var pakket på tilhørerpladserne til mandagens vedtagelse af Helsingør Kommunes budget. Mange af Klubbens brugere var mødt op for at høre, hvad der skal ske med deres værested i Svingelport. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Massivt flertal bag budgettet

Helsingør - 05. november 2019 kl. 09:16 Af Dorte Møller Rasmussen

Selvom et markant flertal på 22 af byrådets 25 medlemmer mandag aften stemte for Helsingør Kommunes budget, så var der drama omkring afstemningen, da det kom til skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift. Men med et afstemningsresultat på 13-12 lykkedes det borgmester Benedikte Kiær at få opbakning til det budget, som hun har kæmpet hårdt for.

Resultatet er, at skatteprocenten næste år er uændret 25,3, grundskyldspromillen forbliver på 28,5 mens dækningsafgiften - den særlige erhvervsskat - fortsat vil være 6,8.

Bag beslutningen står Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokaldemokraterne og Socialistisk Folkeparti havde ønsket skatteprocenten sat op med 0,1 procentpoint til 25,4. Grundskyldspromillen ønskede de sat op til 29 mens dækningsafgiften ifølge de fire partier passende kunne være 10. Begrundelsen for ønsket om en beskeden skattestigning er, at det stort set ikke vil kunne mærkes for den enkelte borger, men at kommunens kassebeholdning derved kunne få et tiltrængt boost. Den er i 2020 på 100 millioner kroner, men Claus Christoffersen, S, pegede på, at den retteligt i en kommune af Helsingørs størrelse skulle være på 150-200 millioner kroner.

Proppet i byrådssalen

Der var for en gang skyld proppet med tilhørere i byrådssalen, mange af dem var brugere af Klubben, som står til at skulle flytte fra Svingelport til nye rammer og nye normer i Fiolgade 17 a. Og det er de mange daglige brugere stærkt utilfredse med. Blandt andet fordi de ikke længere må ryge og nyde alkohol i det nye værested.

To timers budgetdebat blev dog for lang tid for de fremmødte at høre på politikerne, så derfor var brugerne gået fra byrådsmødet, da Per Tærsbøl, K, appellerede til, at man tager det stille og roligt, udskyder processen og finder et andet sted end Fiolgade.