Massivt beboerflertal sagde nej til tvangsflytninger på Nøjsomhed

På et afdelingsmøde i boligafdelinger Nøjsomhed og Sydvej, så var der langt fra opbakning fra beboerne til løsningsmodel som boligselskabet Boliggården havde udarbejdet for at undgå at de to boligafdelinger med lige omkring 1.000 beboere på baggrund af ghetto- og parallelsamfundslovgivningen i udgangen af 2020 kommer til at havne på listen over såkaldt »hårde ghettoer«. En placering på denne liste vil på nuværende tidspunkt betyde, at boligselskabet vil blive mødt med et krav om at sælge eller nedrive hele 300 af familieboligerne.

Et flertal af beboerne i boligområdet Nøjsomhed gav på et afdelingsmøde udtryk for mistillid til Boliggården og Byrådsflertallets plan. Formand for boligselskab frygter for konsekvenserne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her