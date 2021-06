Man kan blandt andet komme ud og opleve Øresunds dyreliv med Øresundsakvariet. Foto: Presse Foto: ThinkAlike.dk

Masser af sommersjov for børn og unge

Eleverne i 0. til 8. klasse har mulighed for at prøve kræfter med et utal af aktiviteter i sommerferien. Her er tale om alt fra idræt til natur og kultur

Helsingør - 01. juni 2021 kl. 10:07 Kontakt redaktionen

Børn og unge i Helsingør Kommune, kan ligesom tidligere år se frem til aktive dage i sommerferien, når lokale foreninger og kulturinstitutioner inviterer til bevægelse, leg og kreative workshops. Man kan for eksempel spille teater, lave vild mad og blive udfordret inden for en bred palette af idrætsgrene.

Efter et år hvor børn og unge og fritids- og kulturlivet har været hårdt ramt af corona-nedlukninger, er det vigtigt med muligheder for en aktiv sommer:

- Det sociale samvær og de gode oplevelser, der ligger i fritids- og kulturlivet, har stor betydning for børns og unges trivsel. Derfor er vi i år ekstra taknemmelige over, at lokale foreninger og kulturinstitutioner bidrager til et alsidigt og spændende sommerferieprogram, siger Michael Mathiesen (K), formand for Kultur- og Turismeudvalget og Betina Svinggaard (S), formand for Idrætsudvalget i Helsingør Kommune.

Inden for idrættens verden kan man for eksempels prøve at spille basketball, få nye skills inden for gymnastikkens verden eller besøge en rideskole. Der er også boksning, fodbold og tennis på programmet.

Multiparkens aktiviteter er altid populære. Her kan man få undervisning i skateboard, løbehjul og parkour. På Naturcenter Nyruphus og hos spejderne inviteres til aktiviteter i naturen, og Øresundsakvariets naturformidlere trækker i vaders og snorkeludstyr og viser børn og voksne, hvad Øresund byder på af dyr og planter.

I Toldkammergården er der vanen tro HYG & BYG - byggeværksted, og på Biblioteket Kulturværftet og på lokalbibliotekerne inviterer kampagnen "Sommerbogen" børn og unge til at låne, læse og anmelde bøger. Udover gode historier inden for alle tænkelige genrer er der også præmier på højkant.

Sommeren byder også på spil og leg for alle generationer i boligområderne. Det er projektet Levende Legekultur med lokale unge og Gerlev lege- og bevægelsespark, der står for legefestivalen.

Eleverne i 0.-8. klasse plejer at få et trykt sommerferiekatalog med hjem i skoletasken. I år udkommer sommerferiekataloget udelukkende i digital form. Skoleelever og forældre får besked via Aula, ligesom Helsingør Kommune oplyser om aktiviteterne via hjemmeside og sociale medier.

Sommerferieaktiviteterne kan ses her: www.sommerferiekataloget.dk