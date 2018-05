Masser af klager over knallerter og motocross-maskiner

De gode vejr fik efter alt at dømme flere uansvarlige trafikanter ud på veje og stisystemer. I alle tilfælde har politiet i løbet af torsdagen modtaget en del af anmeldelser om sådanne forhold.

Klokken 17.52 blev det anmeldt fra Hestens Bakke på Vapnagaard, at tre unge mænd kørte rundt på tre sandsynligvis ulovlige knallerter i alt for høj fart på stisystemet. Kort efter indløb en anmeldelse fra naboafdelingen Blishøj, hvor samme knallertbøller var blevet observeret.

På nogenlunde samme tid kørte ifølge en anmelder en motocrossmaskine rundt på Vapnagaard i en vanvittig fart, og men en øredøvende larm tilfølge.

Endelig modtog politiet omkring klokken 18.15 en anmeldelse om en såkaldt ATV, som kørte rundt i alt for høj fart ved Rørtang. Nordsjællands Politi nåede ikke at pågribe nogle af de formodede lovovertrædere.