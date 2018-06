Masser af gang i den lokale beskæftigelse

Men der er blevet flere dagpengemodtagere, fremgår det af status for årets 1. kvartal.

Det går godt med beskæftigelsen i Helsingør Kommune, og det går endda bedre end i den gruppe af kommuner, som Helsingør Kommune sammenligner sig med, og som går under navnet »klyngen«. Det fremgår af Jobcenter Helsingørs status på årets 1. kvartal, som er et punkt på dagsordenen på næste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Således er der samlet set sket et fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på 3,2 procent i årets første kvartal målt i forhold til 1. kvartal 2017. I de sammenlignelige kommuner er faldet derimod i snit på 2 procent. Det dækker over et fald fra 6.592 til 6.348 fuldtidspersoner i Helsingør Kommune.