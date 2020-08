Artiklen: Maskinklippede mænd forsøgte at hælde øl ud over kvinde

Maskinklippede mænd forsøgte at hælde øl ud over kvinde

To berusede mænd forsøgte søndag aften klokken 18.36 at holde fast i en 18-årig kvinde fra Snekkersten og hælde øl ud over hende i Kystbanetoget ved Snekkersten Station.