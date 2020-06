Maritimt håndværks-projekt påhavnen indvies af kulturministeren

- Som uddannelsesinstitution for bådebygger- og sejlmageruddannelserne glæder vi os rigtig meget til at komme ud og præsentere fagene sammen med M/S Museet for Søfart og Nordea-fonden for en masse unge mennesker, siger Jacob Krøyer Olsen, uddannelseschef ved U/NORD, i en pressemeddelelse.

- Vi er ikke kun et museum for fortiden. Vi er også et museum for fremtiden, og finder det derfor helt naturligt at samarbejde med en erhvervsuddannelse om at gøre unge bevidste om det maritime håndværk, siger Ulla Tofte, direktør for M/S Museet for Søfart.