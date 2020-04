Boblerne i udendørsbadet har ligesom lyset på hotellet været slukkede siden 18. marts, men i denne tid er arbejdet i gang med forberede en genåbning af Helsingørs mest kendte hotel. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Marienlyst Strandhotel er klar med en åbningsdato Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marienlyst Strandhotel er klar med en åbningsdato

Helsingør - 25. april 2020 kl. 07:02 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have været lukket siden 18. marts, er planen at åbne Marienlyst Strandhotel 17. juni. Målgruppen er danske turister, som skal få øjnene op for hotellets smukke omgivelser. Siden 18. marts har Marienlyst Strandhotel ligget nærmest øde hen. Men nu er administrerende direktør Michael Lauritsen klar med en åbningsdato, som hedder 17. marts, og hotellet er gået i gang med at sælge ophold.

- Vi tror på, at der vil være en stor interesse for staycation, ferie i nærområdet, og at »købe dansk« og få sat gang i samfundet, siger Michael Lauritsen.

- Meget af det, som mange rejser til udlandet efter kan man jo få hos os. Vi ligger direkte ud til havet og med flotte omgivelser. Og så er der også tale om et sted, hvor man har god plads omkring sig, siger Michael Lauritsen.

Siden 18. marts har han sammen med tre tilbageværende kollegaer stået i spidsen for at gøre hotellet klar til at åbne igen med skærpende sikkerhedsrutiner i forhold til covid-19. Hotellet nåede dog også at holde åbent en uge under skærpede regler, før de lidt over 150 medarbejdere blev sendt hjem på kompensationsordningen.

- Vi holder vores personale tæt, og sørger flere gange ugentligt for information, så de ved, hvad der foregår. De var også meget glade for beskeden om genåbningen, og er også meget interesserede i, hvad der sker med deres arbejdsplads, fortæller direktøren.

Når hotellet åbner igen bliver det med en langt lavere belægning. Sidste sommer kørte man med en belægning på 90 procent, men i år vil grænsen blive sat til 65 procent.

- Hvis vi får 50 procents belægning vil vi være tilfredse. Man vil komme til at opleve et mere roligt hotel, men der vil stadig være liv, siger direktøren.

Blandt de mange nye rutiner bliver massiv afspritning, plombering af fjernbetjeninger, farvel til morgenmadsbuffeten samt at værelser skal stå tomt i 24 timer efter fraflytning.