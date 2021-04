Mange ulovligheder i Øresund: Kontrolskib opsamlede 1,5 km ulovlig garn

Foråret er skudt i gang, og selvom vejret synes en kende forvirret over hvilken årstid vi befinder os i, er kystfiskerne ikke i tvivl. De er nemlig begyndt at fange stenbidere i net- og bundgarn, og da stenbideren først om foråret søger ind på lavt vand for at gyde, er kystfiskernes fangst et sikkert tegn på, at foråret er startet. De voksne stenbidere sælges fersk og røget, men det er faktisk æggene, der er i endnu højere kurs, da de forarbejdes til dansk kaviar.