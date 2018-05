Mange udkald til høj sommermusik

- En af flere henvendelser sendte en patruljevogn til en strandfest på Strandvejen syd for Espergærde Havn, hvor en nabo ved 22-tiden følte, at lyden var for høj, men det kunne vi ikke følge. Der er i de her sager tale om et skøn, og vi opfordrer folk til selv at bruge den sunde fornuft, tale sammen på forhånd og undervejs, og så eller stoppe kl. 24, for derefter ser vi det ikke gerne, siger vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.