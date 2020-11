Mange smittede: Testbus kommer igen

Det er derfor en naturlig udvikling, at Helsingør Kommune og Region Hovedstaden har valgt, at regionens mobile testenhed skal besøge kommunen i denne uge. Oprindeligt var det egentlig planen, at testbussen skulle teste mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag, men i sidste øjeblik blev fredag, lørdag og søndag fjernet fra listen. Det ærgrer Kommunikationschef i Helsingør Kommune, Martin Deichmann.

- Vores oplevelse er, at regionens øverste ledelse har vurderet, at der er behov for testbussen et andet sted i de dage. Det er vi ærgerlige over, for vores smittetal ligger meget højt i disse dage, og vi ønsker, at det er lettere for vores borgere at blive testet, siger han.