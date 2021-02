Mange har ladet børnene blive hjemme fra daginstitutionerne

Mange forældre, som har haft mulighederne for det, har fulgt opfordringerne til at lade deres vuggestue og børnehavebørn blive hjemme for at bremse smittespredningen, viser en orientering fra Center for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt til medlemmerne i Børne- og Uddannelsesudvalget, som mødes tirsdag.